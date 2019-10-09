В ГБР не получали документов Деркача о "давлении США на НАБУ"

Роман Труба (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба сообщил, что бюро не получало обращений, которые касались бы заявление нардепа Деркача о вмешательстве посольства США в работу правоохранительных органов. Об этом он рассказал сегодня на брифинге.

"Мы должны говорить фактами. Не было обращений в ГБР по поводу оценки того или иного факта, которые вы только что озвучили", - ответил журналистам Труба.

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Справка. Сегодня утром нардеп Андрей Деркач обнародовал полученные от "журналистов-расследователей" на анонимных условиях документы, которые якобы свидетельствуют о давлении посольства США на НАБУ в рамках дела о компании Хантера Байдена - сына экс-вице президента США Джозефа Байдена. Депутат заявил, что всю информацию передал в ГПУ и ГБР. Однако ни в одном из ведомств не смогли подтвердить запрос LIGA.net о достоверности этой информации.

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