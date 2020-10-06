Вслед за Деркачом. Госдеп аннулировал визу украинского соратника Джулиани

Экс-дипломат Андрей Телиженко не смог вылететь из Киева в Нью-Йорк. В США против него могут ввести санкции

Госдепартамент США аннулировал визу бывшего украинского дипломата Андрея Телиженко, который связан с распространением конспирологических теорий о семье кандидата на должность президента США Джо Байдена и якобы вмешательстве Украины в американские выборы. Об этом сообщает CNN со ссылкой на американских и украинских чиновников.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Собеседники издания в США рассказали, что Телиженко могут признать российским агентом и ввести против него санкции, как ранее против нардепа Андрея Деркача.

Телиженко связывают с личным адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани: в начале декабря 2019 года они вместе ездили в Венгрию и Украину, где брали интервью у экс-генпрокуроров Юрия Луценко и Виктора Шокина для телепрограммы на консервативном кабельном канале, стремящемся подорвать процедуру импичмента Трампа.

По данным источников CNN, об аннулировании визы Телиженко стало известно, когда он не смог сесть на самолет из Киева в Нью-Йорк. С какой целью он планировал поездку, неизвестно.

"Парень полностью заслужил это", – прокомментировал CNN отзыв визы Телиженко посол Украины в США Владимир Ельченко.

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.