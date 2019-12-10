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Встреча Путин-Зеленский. У Вакарчука и Порошенко отреагировали

Встреча Путин-Зеленский. У Вакарчука и Порошенко отреагировали - Фото
Владимир Зеленский, Владимир Путин (Фото: EPA)
10.12.2019, 13:15

В Голосе не собираются голосовать за продление нынешнего закона об особом статусе ОРДЛО

В партиях Голос и Евросолидарности отреагировали на встречу президента Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина в нормандском формате. Заявление нардепа и главы фракции Голос Сергея Рахманина разместила пресс-служба партии, также саммит прокомментировала депутат от "ЕС" Ирина Геращенко.

Рахманин заявил, что проблема саммита заключается в том, что Украина и РФ никак не сдвинулись в своих позициях, а минские договоренности - "это путь в никуда", так как дальнейшие встречи "ни к чему не приведут". По словам нардепа, Голос будет голосовать против продления действия закона об особом статусе ОРДЛО. 

Геращенко заявила, что встреча не стала исторической: "Не произошло ни предательства, ни победы. Ни подписания мира, ни капитуляции. И скорее всего, это хорошо для Украины на этом этапе". По ее словам, очень важно, что до конца года будут освобождены пленные. 

Она, однако, считает, что "плохо, что вопросы безопасности остались не решены". По мнению Геращенко, Путин откладывает их на второй план. 

"Плохо, что не обсуждалась дорожная карта, которая бы включала первоочередность пунктов безопасности, выведения иностранных войск, возвращение к протоколам сентября 2014 года", - написала нардеп. 

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