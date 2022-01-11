Встреча в Женеве доказала: на фоне ультиматумов РФ наша сила в единстве позиций – Кулеба

Переговоры в Женеве доказали, что российским ультиматумам может противостоять сила, которая заключается в единстве и согласованности позиций. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном, передает пресс-служба МИД.

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Как отмечается, Блинкен рассказал Кулебе о встрече российской и американской делегаций в Женеве 10 января.

"Переговоры в Женеве доказали, что наша сила заключается в единстве и согласованности позиций на фоне российских ультиматумов", – заявил глава МИД.

Он отметил, что Украина имеет мощную международную поддержку, а среди ее партнеров растет понимание, что евроатлантический простор будет в безопасности только тогда, когда Украина будет в безопасности.

Блинкен и Кулеба согласовали дальнейшие шаги Украины и США – накануне переговоров с РФ в рамках Совета НАТО-Россия и Постоянного совета ОБСЕ.

Стороны подтвердили приверженность принципу "Никаких договоренностей по Украине без Украины" и обсудили воплощение комплексного пакета сдерживания России от дальнейшей агрессии.

Кулеба отметил единство позиций Киева и Вашингтона на фоне российских угроз и ультиматумов.

9-13 января в Европе проходит ряд встреч между представителями США, НАТО и РФ, необходимость которых была вызвана скоплением российских войск на границе Украины и возможным новым военным вторжением РФ. Москва выдвинула США требования по нерасширению НАТО на восток, настаивая на их юридическом закреплении.

10 января в Женеве прошли более чем семичасовые переговоры представителей США и РФ.

В Женеве Вашингтон отказался закрывать двери в НАТО для Украины и обсуждать безопасность Европы без участия самой Европы.

В администрации президента России Путина не видят "существенных поводов для оптимизма" после переговоров с США в Женеве.

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Наталия Медведева

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