UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Встреча в Женеве доказала: на фоне ультиматумов РФ наша сила в единстве позиций – Кулеба

Цей матеріал також доступний українською
11.01.2022, 22:04
Встреча в Женеве доказала: на фоне ультиматумов РФ наша сила в единстве позиций – Кулеба - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: Ron Przysucha/State Department/flickr)

Переговоры в Женеве доказали, что российским ультиматумам может противостоять сила, которая заключается в единстве и согласованности позиций. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном, передает пресс-служба МИД.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, Блинкен рассказал Кулебе о встрече российской и американской делегаций в Женеве 10 января.

"Переговоры в Женеве доказали, что наша сила заключается в единстве и согласованности позиций на фоне российских ультиматумов", – заявил глава МИД.

Он отметил, что Украина имеет мощную международную поддержку, а среди ее партнеров растет понимание, что евроатлантический простор будет в безопасности только тогда, когда Украина будет в безопасности.

Блинкен и Кулеба согласовали дальнейшие шаги Украины и США – накануне переговоров с РФ в рамках Совета НАТО-Россия и Постоянного совета ОБСЕ.

Стороны подтвердили приверженность принципу "Никаких договоренностей по Украине без Украины" и обсудили воплощение комплексного пакета сдерживания России от дальнейшей агрессии.

Кулеба отметил единство позиций Киева и Вашингтона на фоне российских угроз и ультиматумов.

  • 9-13 января в Европе проходит ряд встреч между представителями США, НАТО и РФ, необходимость которых была вызвана скоплением российских войск на границе Украины и возможным новым военным вторжением РФ. Москва выдвинула США требования по нерасширению НАТО на восток, настаивая на их юридическом закреплении.
  • 10 января в Женеве прошли более чем семичасовые переговоры представителей США и РФ.

Читайте также: Белый дом: Не нужно удивляться, если РФ распространит дезинформацию о переговорах в Женеве

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
дмитрий кулеба Энтони Блинкен переговоры
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)
Киев Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 