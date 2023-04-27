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ВСУ: Бахмут непригоден для жизни, сами оккупанты называют его вторым Сталинградом

Цей матеріал також доступний українською
27.04.2023, 20:00
ВСУ: Бахмут непригоден для жизни, сами оккупанты называют его вторым Сталинградом - Фото
Бахмут (Фото: 3-я отдельная штурмовая бригада)

В результате боевых действий и существенных разрушений, Бахмут стал непригодным для жизни, оккупанты сами называют его вторым Сталинградом. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

По его словам, российские войска в Бахмуте продолжают соблюдать "сирийскую" тактику ведения боевых действий, уничтожая авиацией и артиллерией все здания. Город существенно уничтожен и непригоден для жизни.

"Даже сами враги называют его вторым Сталинградом. Возможно, они что-то другое хотят этим сказать, но этим они показали степень уничтожения города. Он сейчас почти не пригоден для жизни, большинство зданий существенно повреждены", – сказал он.

Череватый добавил, что по подсчетам ВСУ, ежедневно на Бахмутском направлении оккупационные войска теряют до 100 человек, большинство из них – террористы Группы Вагнера. Приблизительно такая же цифра – раненые.

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Мілана Головань
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Донбасс война бахмут Сергей Череватый
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