ВСУ: Бахмут непригоден для жизни, сами оккупанты называют его вторым Сталинградом

В результате боевых действий и существенных разрушений, Бахмут стал непригодным для жизни, оккупанты сами называют его вторым Сталинградом. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

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По его словам, российские войска в Бахмуте продолжают соблюдать "сирийскую" тактику ведения боевых действий, уничтожая авиацией и артиллерией все здания. Город существенно уничтожен и непригоден для жизни.

"Даже сами враги называют его вторым Сталинградом. Возможно, они что-то другое хотят этим сказать, но этим они показали степень уничтожения города. Он сейчас почти не пригоден для жизни, большинство зданий существенно повреждены", – сказал он.

Череватый добавил, что по подсчетам ВСУ, ежедневно на Бахмутском направлении оккупационные войска теряют до 100 человек, большинство из них – террористы Группы Вагнера. Приблизительно такая же цифра – раненые.

25 апреля 2023 года командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что оккупация Бахмута дала бы россиянам возможность наступать на Северск и Краматорск.

Министр обороны Резников не согласен, что Украина якобы подрывает свой контрнаступательный потенциал в Бахмуте, ведь Силы обороны там активно уничтожают оккупантов, которых РФ могла бы привлечь по другим направлениям.

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Мілана Головань

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