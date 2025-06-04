ВСУ будут использовать дрон Chief-1 для охоты за российскими БпЛА – фото

Иллюстративное фото (Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua)

Министерство обороны кодифицировало и допустило в эксплуатацию в Вооруженных Силах Украины беспилотный авиационный комплекс украинского производства Chief-1. Об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.

Этот дрон предназначен для поражения летательных аппаратов или живой силы противника из модуля поражения патронами со дробью.

"Chief-1 имеет легкую и крепкую раму, мощные двигатели, высокую маневровность, удачную конструкцию для воздушного боя", – сообщили в Минобороны.

Дрон Chief-1 (Фото: mod.gov.ua)

Беспилотники также оборудованы системами автоматического распознавания и достижения оптимальной дистанции для поражения цели.

"Могут производить выстрелы в ручном или автоматическом режиме. Chief-1 уничтожают вражеские FPV, бомберы, отдельные образцы корректировщиков, разведчиков", – добавили в ведомстве.

28 апреля 2025 сообщалось, что Минобороны в 2024 году допустило к эксплуатации в Силах обороны более 300 образцов беспилотных систем украинского производства.

В тот же день Сибига заявил, что Украина производит 95% дронов, которыми было уничтожено 77 000 российских целей на фронте только в марте 2025 года.

1 июня СБУ провела спецоперацию "Паутина", поразив четыре стратегических аэродрома России. Среди воздушных судов, потерпевших поражение – самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95 и сверхзвуковой дальний стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-22м3.