ЗСУ використовуватимуть дрон Chief-1 для полювання за російськими БпЛА – фото

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Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних Силах України безпілотний авіаційний комплекс українського виробництва Chief-1. Про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.

Цей дрон призначений для ураження літальних апаратів або живої сили супротивника з модуля ураження патронами зі шротом.

"Chief-1 має легку та міцну раму, потужні двигуни, високу маневровність, вдалу конструкцію для повітряного бою", – повідомили в Мінобороні.

Дрон Chief-1 (Фото: mod.gov.ua)

Безпілотники також обладнані системами автоматичного розпізнавання та досягнення оптимальної дистанції для ураження цілі.

"Можуть здійснювати постріли в ручному або автоматичному режимі. Chief-1 знищують ворожі FPV, бомбери, окремі зразки корегувальників, розвідників", – додали у відомстві.

28 квітня 2025 року повідомлялося, що Міноборони у 2024 році допустило до експлуатації в Силах оборони понад 300 зразків безпілотних систем українського виробництва.

Того самого дня Сибіга заявив, що Україна виробляє 95% дронів, якими було знищено 77 000 російських цілей на фронті лише в березні 2025 року.

1 червня СБУ здійснила спецоперацію "Павутина", уразивши чотири стратегічні аеродроми Росії. Серед повітряних суден, що зазнали ураження, – літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50, стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-95 і надзвуковий дальній стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-22м3.