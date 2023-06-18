ВСУ еще не начинали, идет только подготовка к наступлению – глава разведки Эстонии
По мнению разведки Эстонии, Силы обороны Украины пока продолжают подготовку к наступлению. Об этом сказал на брифинге глава разведцентра Эстонских сил обороны полковник Марго Гросберг, сообщает ERR.ee.
Гросберг считает, что ВСУ осуществляют предварительный этап наступательной операции, целью которого является выявление слабых мест российской обороны.
"Очевидно, что инициатива находится в руках ВСУ, а значит, они сами выбирают время, место и средства, которыми они намерены атаковать подразделения противника, насколько это позволят наступательные возможности Украины", – сказал он.
Гросберг отметил, что с военной точки зрения безосновательны утверждения, что украинское наступление "затягивается".
"Россия потратила девять месяцев на выстраивание оборонительных рубежей... Согласно известной доктрине, наступающему в такой ситуации необходимо численное преимущество три к одному в личном составе и вооружении. К сожалению, у украинцев сейчас такого преимущества нет. Соотношение сил сейчас примерно один к одному. Поэтому, чтобы не идти на ненужный риск, украинцы подходят к наступлению более методично, более осторожно и спокойно, так как для них и людские, и технические ресурсы на вес золота, — пояснил глава разведки.
Поэтом, считает он, не стоит ждать активизации наступления ВСУ в ближайшие несколько дней.
По данным Гросберга, россияне увеличили использование вертолетов и штурмовой авиации на южном направлении, причем значительно ближе к линии фронта, чем ранее. Также оккупанты в основном безуспешно атаковали на Купянском (Харьковская область) и Сватовском (Луганская области) направлениях.
При этом части ВСУ, подготовленные для наступления, еще не привлекались к боевым действиям, а потери военной техники являются неизбежным следствием любых наступательных действий, сказал он. На данный момент, по данным разведки, утрачено менее 10% оборудования, переданного Западом, хотя при продолжении операции эта цифра может возрасти.
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