ВСУ еще не начинали, идет только подготовка к наступлению – глава разведки Эстонии

По мнению разведки Эстонии, Силы обороны Украины пока продолжают подготовку к наступлению. Об этом сказал на брифинге глава разведцентра Эстонских сил обороны полковник Марго Гросберг, сообщает ERR.ee.

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Гросберг считает, что ВСУ осуществляют предварительный этап наступательной операции, целью которого является выявление слабых мест российской обороны.

"Очевидно, что инициатива находится в руках ВСУ, а значит, они сами выбирают время, место и средства, которыми они намерены атаковать подразделения противника, насколько это позволят наступательные возможности Украины", – сказал он.

Гросберг отметил, что с военной точки зрения безосновательны утверждения, что украинское наступление "затягивается".

"Россия потратила девять месяцев на выстраивание оборонительных рубежей... Согласно известной доктрине, наступающему в такой ситуации необходимо численное преимущество три к одному в личном составе и вооружении. К сожалению, у украинцев сейчас такого преимущества нет. Соотношение сил сейчас примерно один к одному. Поэтому, чтобы не идти на ненужный риск, украинцы подходят к наступлению более методично, более осторожно и спокойно, так как для них и людские, и технические ресурсы на вес золота, — пояснил глава разведки.

Поэтом, считает он, не стоит ждать активизации наступления ВСУ в ближайшие несколько дней.

По данным Гросберга, россияне увеличили использование вертолетов и штурмовой авиации на южном направлении, причем значительно ближе к линии фронта, чем ранее. Также оккупанты в основном безуспешно атаковали на Купянском (Харьковская область) и Сватовском (Луганская области) направлениях.

При этом части ВСУ, подготовленные для наступления, еще не привлекались к боевым действиям, а потери военной техники являются неизбежным следствием любых наступательных действий, сказал он. На данный момент, по данным разведки, утрачено менее 10% оборудования, переданного Западом, хотя при продолжении операции эта цифра может возрасти.

14 июня заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что любую военную технику можно уничтожить, однако западные образцы с точки зрения сохранения жизни солдат гораздо более технологичны.

15 июня глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что россияне, сообщая о потерях Украины, постоянно показывают с разных ракурсов "одни и те же несколько машин", пытаясь создать впечатление значительных потерь ВСУ, но на самом деле потери бронетехники ВСУ остаются относительно небольшими.

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