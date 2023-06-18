ЗСУ ще не починали, йде лише підготовка до наступу – голова розвідки Естонії

На думку розвідки Естонії, Сили оборони України поки що продовжують підготовку до наступу. Про це сказав на брифінгу голова розвідцентру Естонських сил оборони полковник Марго Гросберг, повідомляє ERR.ee.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Гросберг вважає, що ЗСУ здійснюють попередній етап наступальної операції, метою якого є виявлення слабких місць російської оборони.

"Очевидно, що ініціатива в руках ЗСУ, отже, вони самі обирають час, місце та засоби, якими вони мають намір атакувати підрозділи супротивника, наскільки це дозволять наступальні можливості України", – сказав він.

Гросберг зазначив, що з військової точки зору безпідставними є твердження, що український наступ "затягується".

"Росія витратила дев'ять місяців на вибудовування оборонних рубежів... Згідно з відомою доктриною, для наступу в такій ситуації необхідна чисельна перевага три до одного в особовому складі та озброєнні. На жаль, українці нині такої переваги не мають. Співвідношення сил зараз приблизно один до одного. Тому, щоб не йти на непотрібний ризик, українці підходять до наступу більш методично, обережніше і спокійніше, бо для них і людські, і технічні ресурси на вагу золота, — пояснив голова розвідки.

Тому, вважає він, не варто чекати на активізацію наступу ВСУ в найближчі кілька днів.

За даними Гросберга, росіяни збільшили використання гелікоптерів та штурмової авіації на південному напрямку, причому значно ближче до лінії фронту, ніж раніше. Також окупанти здебільшого безуспішно атакували на Куп'янському (Харківська область) та Сватівському (Луганська області) напрямках.

При цьому підрозділи ЗСУ, підготовлені до наступу, ще не залучалися до бойових дій, а втрати військової техніки є неминучим наслідком будь-яких наступальних дій, сказав він. На цей момент, за даними розвідки, втрачено менше ніж 10% обладнання, переданого Заходом, хоча під час операції ця цифра може зрости.

14 червня заступник міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що будь-яку військову техніку можна знищити, проте західні зразки з точки зору збереження життя солдатів набагато технологічніші.

15 червня голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що росіяни, повідомляючи про втрати України, постійно показують з різних ракурсів "одні й ті самі кілька машин", намагаючись створити враження значних втрат ЗСУ, але насправді втрати бронетехніки ЗСУ залишаються відносно невеликими.

Читайте також: Експерти про бій, де було втрачено Leopard та Bradley: діяли професійно – WarZone

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.