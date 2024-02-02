ВСУ говорят о трех пораженных самолетах в Бельбеке. Гибель генерала пока не подтверждают

Игнат заявил, что в Бельбеке были уничтожены как минимум три самолета и личный состав оккупантов

Юрий Игнат (Фото: скриншот с видео)

Во время удара Сил обороны по аэродрому "Бельбек" во временно оккупированном Крыму 31 января были поражены как минимум три российских самолета. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

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По его словам, лучшим подтверждением результатов боевой работы являются спутниковые снимки.

"Но еще лучшее подтверждение – это некрологи в российских пабликах, это то, что они сами признают и публикуют информацию о поражении, по меньшей мере там было три самолета, затем личный состав определенный был уничтожен", — сказал Игнат.

Одновременно спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что военные пока не могут подтвердить слухи о якобы гибели генерала Александра Татаренко.

"Мы продолжаем сбор и обработку данных, достоверной информации, потому что понимаем, что в условиях войны даже сами оккупанты порой признают то, что выгоднее было бы подать, поэтому после проверки обязательно сообщим. На данном этапе у меня нет подтверждения", — подчеркнула Гуменюк.

К вечеру 31 января в разных районах Крыма раздавались взрывы, в небе были видны следы от ракет. Оккупанты объявляли воздушную тревогу и перекрывали Крымский мост.

Затем командующий Воздушными силами Олещук опубликовал видео прилета по захваченному россиянами аэродрому "Бельбек" во временно оккупированном Крыму. Он заявил, что украинские авиаторы обязательно вернутся домой на родной аэродром.

1 февраля пресс-секретарь оперативного командования "Юг" Гуменюк заявила, что во время ракетного удара Сил обороны по аэродрому "Бельбек" во временно оккупированном Крыму 31 января было пять прилетов.

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