ВСУ говорят о трех пораженных самолетах в Бельбеке. Гибель генерала пока не подтверждают
Юрий Игнат (Фото: скриншот с видео)

Во время удара Сил обороны по аэродрому "Бельбек" во временно оккупированном Крыму 31 января были поражены как минимум три российских самолета. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

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По его словам, лучшим подтверждением результатов боевой работы являются спутниковые снимки. 

"Но еще лучшее подтверждение – это некрологи в российских пабликах, это то, что они сами признают и публикуют информацию о поражении, по меньшей мере там было три самолета, затем личный состав определенный был уничтожен", — сказал Игнат.

Одновременно спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что военные пока не могут подтвердить слухи о якобы гибели генерала Александра Татаренко. 

"Мы продолжаем сбор и обработку данных, достоверной информации, потому что понимаем, что в условиях войны даже сами оккупанты порой признают то, что выгоднее было бы подать, поэтому после проверки обязательно сообщим. На данном этапе у меня нет подтверждения", — подчеркнула Гуменюк.

  • К вечеру 31 января в разных районах Крыма раздавались взрывы, в небе были видны следы от ракет. Оккупанты объявляли воздушную тревогу и перекрывали Крымский мост.
  • Затем командующий Воздушными силами Олещук опубликовал видео прилета по захваченному россиянами аэродрому "Бельбек" во временно оккупированном Крыму. Он заявил, что украинские авиаторы обязательно вернутся домой на родной аэродром.
  • 1 февраля пресс-секретарь оперативного командования "Юг" Гуменюк заявила, что во время ракетного удара Сил обороны по аэродрому "Бельбек" во временно оккупированном Крыму 31 января было пять прилетов.

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