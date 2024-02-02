ЗСУ говорять про три уражені літаки в Бельбеку. Загибель генерала поки що не підтверджують

Ігнат заявив, що в Бельбеку було знищено щонайменше три літаки та особовий склад окупантів

Юрій Ігнат (Фото: скриншот з відео)

Під час удару Сил оборони по аеродрому "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму 31 січня було вражено щонайменше три російські літаки. Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, найкращим підтвердженням результатів бойової роботи є супутникові знімки.

"Але ще найкраще підтвердження – це некрологи в російських пабліках, це те, що вони самі визнають і публікують інформацію про ураження, щонайменше там було три літаки, потім особовий склад був знищений", – сказав Ігнат.

Водночас речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що військові поки не можуть підтвердити чутки про нібито загибель генерала Олександра Татаренка.

"Ми продовжуємо збір та обробку даних, достовірної інформації, тому що розуміємо, що в умовах війни навіть самі окупанти часом визнають те, що вигідніше було б подати, тому після перевірки обов'язково повідомимо. На даному етапі у мене немає підтвердження", – наголосила Гуменюк.

До вечора 31 січня в різних районах Криму лунали вибухи, в небі було видно сліди від ракет. Окупанти оголошували повітряну тривогу та перекривали Кримський міст.

Потім командувач Повітряних сил Олещук опублікував відео прильоту по захопленому росіянами аеродрому "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму. Він заявив, що українські авіатори обов'язково повернуться додому на рідний аеродром.

1 лютого прессекретарка оперативного командування "Південь" Гуменюк заявила, що під час ракетного удару Сил оборони по летовищу "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму 31 січня було п'ять прильотів.

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