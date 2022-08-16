ВСУ контролируют 45% Донецкой области — глава ОВА

Сейчас Вооруженные силы Украины контролируют 45% Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в интервью УНИАН.

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По его словам, в том, что россияне не смогли реализовать свои планы, есть много составляющих.

"Прежде всего, это устойчивость и профессионализм Вооруженных Сил Украины. Фактически бои идут – без преувеличения! – за каждый метр нашей земли", – сказал Кириленко.

Также он отметил строительство оборонных сооружений, которое началось еще в марте.

"И, как видим, это принесло свои результаты. Плюс – на сегодняшний день мы уже имеем дальнобойную артиллерию, которую предоставили партнеры. А это позволяет решать более сложные, стратегические задачи. В частности, мы видим, что уничтожение складов – это то, что не позволяет врагу развивать его наступательный потенциал", – отметил глава ОВА.

"Итак, подытоживая, скажу следующее: армия, развитая мощная линия обороны и оружие, которое предоставили партнеры – основные факторы, позволяющие нам контролировать 45% территории области", – добавил Кириленко.

3 августа Кабмин опубликовал распоряжение о проведении обязательной эвакуации населения Донецкой области.

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Вадим Ребрина

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