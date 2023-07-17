ВСУ ликвидировали 620 российских захватчиков, 23 артсистемы и 3 средства ПВО – Генштаб
За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали 620 российских захватчиков, 23 артиллерийские системы, 8 танков и 3 средства противовоздушной обороны. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
По состоянию на 17 июля 2023 года оккупанты потеряли:
‒ личного состава ‒ около 238 300 (+620) человек ликвидировано;
‒ танков ‒ 4115 (+8)
‒ боевых бронированных машин ‒ 8034 (+8);
‒ артиллерийских систем ‒ 4504 (+23);
‒ РСЗО ‒ 685 (+4);
‒ средств ПВО ‒ 428 (+3);
‒ самолетов ‒ 315 (+0);
‒ вертолетов ‒ 310 (+0);
‒ БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 3828 (+8);
‒ крылатых ракет ‒ 1273 (+0);
‒ кораблей/катеров ‒ 18 (+0);
‒ автомобильной техники и автоцистерн ‒ 7059 (+15);
‒ специальной техники ‒ 677 (+11).
- 17 июля в Генштабе сообщили, что Силы обороны продолжили успешно отражать российское наступление на востоке и проводить свои наступательные действия на юге. В частности, россияне пытались вернуть утраченное под Бахмутом и Старомайорским.
- Командир бригады "Азов" подполковник Денис "Редис" Прокопенко впервые по возвращении из российского плена встретился с личным составом.
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