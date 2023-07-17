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ВСУ ликвидировали 620 российских захватчиков, 23 артсистемы и 3 средства ПВО – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
17.07.2023, 08:15
ВСУ ликвидировали 620 российских захватчиков, 23 артсистемы и 3 средства ПВО – Генштаб - Фото
Фото: Генеральный штаб ВСУ

За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали 620 российских захватчиков, 23 артиллерийские системы, 8 танков и 3 средства противовоздушной обороны. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

По состоянию на 17 июля 2023 года оккупанты потеряли:

‒ личного состава ‒ около 238 300 (+620) человек ликвидировано;

‒ танков ‒ 4115 (+8)

‒ боевых бронированных машин ‒ 8034 (+8);

‒ артиллерийских систем ‒ 4504 (+23);

‒ РСЗО ‒ 685 (+4);

‒ средств ПВО ‒ 428 (+3);

‒ самолетов ‒ 315 (+0);

‒ вертолетов ‒ 310 (+0);

‒ БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 3828 (+8);

‒ крылатых ракет ‒ 1273 (+0);

‒ кораблей/катеров ‒ 18 (+0);

‒ автомобильной техники и автоцистерн ‒ 7059 (+15);

‒ специальной техники ‒ 677 (+11).

Фото: Генеральный штаб ВСУ

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Артём Джерипа
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