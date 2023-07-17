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ЗСУ ліквідували 620 російських загарбників, 23 артсистеми та 3 засоби ППО – Генштаб

Этот материал также доступен на русском
17.07.2023, 08:15
ЗСУ ліквідували 620 російських загарбників, 23 артсистеми та 3 засоби ППО – Генштаб - Фото
Фото: Генеральний штаб ЗСУ

За минулу добу Сили оборони ліквідували 620 російських загарбників, 23 артилерійські системи, 8 танків та 3 засоби протиповітряної оборони. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Станом на 17 липня 2023 року окупанти втратили:

‒ особового складу ‒ близько 238 300 (+620) осіб ліквідовано;

‒ танків ‒ 4115 (+8)

‒ бойових броньованих машин ‒ 8034 (+8);

‒ артилерійських систем ‒ 4504 (+23);

‒ РСЗВ ‒ 685 (+4);

‒ засобів ППО ‒ 428 (+3);

‒ літаків ‒ 315 (+0);

‒ гелікоптерів ‒ 310 (+0);

‒ БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 3828 (+8);

‒ крилатих ракет ‒ 1273 (+0);

‒ кораблів/ катерів ‒ 18 (+0);

‒ автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 7059 (+15);

‒ спеціальної техніки ‒ 677 (+11).

Фото: Генеральний штаб ЗСУ

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Артем Джеріпа
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