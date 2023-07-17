ЗСУ ліквідували 620 російських загарбників, 23 артсистеми та 3 засоби ППО – Генштаб

За минулу добу Сили оборони ліквідували 620 російських загарбників, 23 артилерійські системи, 8 танків та 3 засоби протиповітряної оборони. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Станом на 17 липня 2023 року окупанти втратили:

‒ особового складу ‒ близько 238 300 (+620) осіб ліквідовано;

‒ танків ‒ 4115 (+8)

‒ бойових броньованих машин ‒ 8034 (+8);

‒ артилерійських систем ‒ 4504 (+23);

‒ РСЗВ ‒ 685 (+4);

‒ засобів ППО ‒ 428 (+3);

‒ літаків ‒ 315 (+0);

‒ гелікоптерів ‒ 310 (+0);

‒ БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 3828 (+8);

‒ крилатих ракет ‒ 1273 (+0);

‒ кораблів/ катерів ‒ 18 (+0);

‒ автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 7059 (+15);

‒ спеціальної техніки ‒ 677 (+11).

17 липня у Генштабі повідомили, що Сили оборони продовжили успішно відбивати російський наступ на сході та проводити власні наступальні дії на півдні. Зокрема, росіяни намагались повернути втрачене під Бахмутом та Старомайорським.

Командир бригади "Азов" підполковник Денис "Редіс" Прокопенко вперше після повернення з російського полону зустрівся з особовим складом.

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