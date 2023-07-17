ЗСУ ліквідували 620 російських загарбників, 23 артсистеми та 3 засоби ППО – Генштаб
За минулу добу Сили оборони ліквідували 620 російських загарбників, 23 артилерійські системи, 8 танків та 3 засоби протиповітряної оборони. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Станом на 17 липня 2023 року окупанти втратили:
‒ особового складу ‒ близько 238 300 (+620) осіб ліквідовано;
‒ танків ‒ 4115 (+8)
‒ бойових броньованих машин ‒ 8034 (+8);
‒ артилерійських систем ‒ 4504 (+23);
‒ РСЗВ ‒ 685 (+4);
‒ засобів ППО ‒ 428 (+3);
‒ літаків ‒ 315 (+0);
‒ гелікоптерів ‒ 310 (+0);
‒ БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 3828 (+8);
‒ крилатих ракет ‒ 1273 (+0);
‒ кораблів/ катерів ‒ 18 (+0);
‒ автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 7059 (+15);
‒ спеціальної техніки ‒ 677 (+11).
- 17 липня у Генштабі повідомили, що Сили оборони продовжили успішно відбивати російський наступ на сході та проводити власні наступальні дії на півдні. Зокрема, росіяни намагались повернути втрачене під Бахмутом та Старомайорським.
- Командир бригади "Азов" підполковник Денис "Редіс" Прокопенко вперше після повернення з російського полону зустрівся з особовим складом.
Дивіться також: Кримський міст. Окупанти заявили про надзвичайну подію та перекрили рух – відео, фото
Коментарі