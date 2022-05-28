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ВСУ ликвидировали еще одного российского подполковника

Цей матеріал також доступний українською
28.05.2022, 19:54
ВСУ ликвидировали еще одного российского подполковника - Фото
Украинские военные (фото – Генштаб ВСУ)

ВСУ ликвидировали командира десантно-штурмового батальона 104 десантно-штурмового полка армии РФ подполковника Александра Досягаева. Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

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"Александр стал лучшим в номинации "Крылатая пехота" на фестивале "Армия России-2021", но при встрече с украинскими воинами ему это не помогло. Верьте в Вооруженные Силы Украины! Украина победит!" – сказано в сообщении.

ВСУ ликвидировали еще одного российского подполковника
  • По данным СНБО на 15 марта, украинские военные уничтожили девять российских генералов и полковников.
  • 24 марта украинские военные уничтожили генерал-лейтенанта Якова Рязанцева. 
  • 16 апреля в России похоронили заместителя командующего 8-й армии РФ генерал-майора Владимира Фролова.
  • В Пентагоне считают, что украинские бойцы на 10 мая ликвидировали от восьми до 10 российских генералов за время войны.
Вадим Ребрина
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ВСУ
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