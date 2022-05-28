ВСУ ликвидировали еще одного российского подполковника
28.05.2022, 19:54
Украинские военные (фото – Генштаб ВСУ)
ВСУ ликвидировали командира десантно-штурмового батальона 104 десантно-штурмового полка армии РФ подполковника Александра Досягаева. Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Александр стал лучшим в номинации "Крылатая пехота" на фестивале "Армия России-2021", но при встрече с украинскими воинами ему это не помогло. Верьте в Вооруженные Силы Украины! Украина победит!" – сказано в сообщении.
- По данным СНБО на 15 марта, украинские военные уничтожили девять российских генералов и полковников.
- 24 марта украинские военные уничтожили генерал-лейтенанта Якова Рязанцева.
- 16 апреля в России похоронили заместителя командующего 8-й армии РФ генерал-майора Владимира Фролова.
- В Пентагоне считают, что украинские бойцы на 10 мая ликвидировали от восьми до 10 российских генералов за время войны.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии