ВСУ: На Угледар уменьшился натиск, в Марьинке появились уголовники из РФ, тактика Жукова

В Марьинке появились штурмовые подразделения россиян, которые набраны из людей с уголовным прошлым. Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский в эфире национального телемарафона.

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По его словам, противник уменьшил натиск на Угледар, однако направление Авдеевка-Марьинка остается очень тяжелым.

"Обстрелы не прекращаются круглосуточно. Благодаря нашим воинам ни одна из атак врага не увенчалась успехом", — сказал Дмитрашковский.

Он отметил, что за сутки оккупанты штурмовали позиции Вооруженных Сил Украины в районе Марьинки и Авдеевки 24 раза.

"В Марьинке появились штурмовые подразделения из людей с криминальным прошлым. Раненых с поля боя они не эвакуируют, чтобы не отвлекаться от штурмов. Россияне даже не ведут учет погибших в этих подразделениях, тактика Жукова", — резюмировал спикер ВСУ.

Дмитро Гриниченко

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