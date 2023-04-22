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ВСУ: На Угледар уменьшился натиск, в Марьинке появились уголовники из РФ, тактика Жукова

Цей матеріал також доступний українською
22.04.2023, 10:24
ВСУ: На Угледар уменьшился натиск, в Марьинке появились уголовники из РФ, тактика Жукова - Фото
Разрушенная Марьинка (Фото: ресурс оккупантов)

В Марьинке появились штурмовые подразделения россиян, которые набраны из людей с уголовным прошлым. Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский в эфире национального телемарафона.

По его словам, противник уменьшил натиск на Угледар, однако направление Авдеевка-Марьинка остается очень тяжелым.
"Обстрелы не прекращаются круглосуточно. Благодаря нашим воинам ни одна из атак врага не увенчалась успехом", — сказал Дмитрашковский.
Он отметил, что за сутки оккупанты штурмовали позиции Вооруженных Сил Украины в районе Марьинки и Авдеевки 24 раза. 
"В Марьинке появились штурмовые подразделения из людей с криминальным прошлым. Раненых с поля боя они не эвакуируют, чтобы не отвлекаться от штурмов. Россияне даже не ведут учет погибших в этих подразделениях, тактика Жукова", — резюмировал спикер ВСУ.

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Дмитро Гриниченко
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война Донбасс авдеевка Марьинка Угледар алексей дмитрашковский
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