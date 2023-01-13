ВСУ начнут обучение на Bradley через несколько дней. Оно займет недели, а не месяцы

Украинские военные на следующей неделе начнут обучение на американской БМП Bradley M2, оно займет несколько недель. Об этом сообщил на брифинге спикер Пентагона Пэт Райдер.

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"Тренировки должны начаться по большей части на следующей неделе в Германии", – рассказал он.

По словам Райдера, украинцы пройдут маневренную и общевойсковую подготовку. Конкретной даты доставки машин в Украину он не называет.

"Вы увидите, когда Bradley прибудут на поле боя. Позвольте Украине об этом сообщить. Мы ожидаем, что это обучение займет недели, а не месяцы", – отметил спикер Пентагона.

США должны поставить Украине около 50 Bradley M2 с 500 противотанковыми ракетами TOW. Это – тяжелая и основная БМП армии США, которую в Пентагоне называют "убийцей танков".

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Марко Сировой

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