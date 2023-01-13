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ВСУ начнут обучение на Bradley через несколько дней. Оно займет недели, а не месяцы

Цей матеріал також доступний українською
13.01.2023, 08:59
ВСУ начнут обучение на Bradley через несколько дней. Оно займет недели, а не месяцы - Фото
Bradley M2 (фото - Sgt. Eric Garland, DVIDSHUB, flickr)

Украинские военные на следующей неделе начнут обучение на американской БМП Bradley M2, оно займет несколько недель. Об этом сообщил на брифинге спикер Пентагона Пэт Райдер.

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"Тренировки должны начаться по большей части на следующей неделе в Германии", – рассказал он.

По словам Райдера, украинцы пройдут маневренную и общевойсковую подготовку. Конкретной даты доставки машин в Украину он не называет.

"Вы увидите, когда Bradley прибудут на поле боя. Позвольте Украине об этом сообщить. Мы ожидаем, что это обучение займет недели, а не месяцы", – отметил спикер Пентагона.

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Марко Сировой
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пентагон война оружие поставки бмп обучение Bradley
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