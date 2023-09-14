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ВСУ: Наши парни нашли некоторые слабинки врага, прорывая укрепления РФ на юге

Цей матеріал також доступний українською
14.09.2023, 19:13
ВСУ: Наши парни нашли некоторые слабинки врага, прорывая укрепления РФ на юге - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона рассказал, что украинские военные нашли определенные слабые места в российской обороне на юге и продолжают постепенно продвигаться.

Отвечая на вопрос, какие сейчас самые сложные задачи у украинских воинов на Таврическом направлении, спикер ВСУ сказал, что это дальнейшее наступление и прорыв российских укреплений, которые там накопали оккупанты.

"Это тяжелее всего. Но наши ребята готовы. Однако для наступления, чтобы не терять личный состав, нам нужна некоторая подготовка перед дальнейшими действиями", – сказал Штупун.

Комментируя ситуацию с вражескими укреплениями на юге, он отметил, что Силы обороны пока не могут раскрывать свою тактику и стратегию борьбы с ними, "но наши парни нашли некоторые слабинки врага и делают все возможное, чтобы продвигаться дальше".

  • 4 сентября Штупун говорил, что украинские силы прорвали первую линию обороны РФ на юге, однако вторая линия тоже достаточно мощная.
  • Буданов заявил, что россияне построили "хорошие" линии обороны в Запорожской области.

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Оксана Житнюк
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