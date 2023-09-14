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ЗСУ: Наші хлопці знайшли деякі слабинки ворога, прориваючи укріплення РФ на півдні

Этот материал также доступен на русском
14.09.2023, 19:13
ЗСУ: Наші хлопці знайшли деякі слабинки ворога, прориваючи укріплення РФ на півдні - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону розповів, що українські військові знайшли певні слабкі місця в російській обороні на півдні й продовжують поступово просуватись.

Відповідаючи на запитання, які наразі найскладніші задачі в українських воїнів на Таврійському напрямку, речник ЗСУ сказав, що це подальший наступ і прорив російських укріплень, які окупанти там накопали.

"Оце найважче. Але наші хлопці готові. Однак для наступу, щоб не втрачати особовий склад, нам потрібна деяка підготовка перед подальшими діями", – сказав Штупун.

Коментуючи ситуацію з ворожими укріпленнями на півдні, він зазначив, що Сили оборони поки що не можуть розкривати своєї тактики та стратегії боротьби з ними, "але наші хлопці знайшли деякі слабинки ворога і роблять все можливе, щоб просуватися далі".

  • 4 вересня Штупун казав, що українські сили прорвали першу лінію оборони РФ на півдні, проте друга лінія теж є досить потужною.
  • Буданов заявив, що росіяни збудували "хороші" лінії оборони у Запорізькій області.

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Оксана Житнюк
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