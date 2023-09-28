ВСУ о линии Купянск-Кременная: Массированные налеты Су-35 и Ка-52. Ввели в бой 25 армию РФ

Российские оккупанты усилили авиационные удары на линии Купянск-Кременная, а также бросили туда 25 общевойсковую армию. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск Илья Евлаш в эфире национального телемарафона.

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По его словам, на данном участке фронта россияне готовятся к новым атакам и значительно увеличили авианалеты.

"За сутки враг 21 раз применял штурмовики Су-35 и вертолеты Ка-52 в районах Северска и Серебрянского лесничества. Более 500 обстрелов. Восстанавливают свои фортификации", — сказал Евлаш.

Он отметил, что противник уже бросил в бой 25 общевойсковую армию, но там есть проблемы с обучением и обеспечением личного состава.

Также спикер ВСУ подчеркнул, что захватчики оттягивают артиллерийские системы из-за больших потерь.

Относительно прибытия террористов бывшей Группы Вагнера на Донбасс Евлаш заявил, что речь идет о единичных случаях, а боевики действуют в качестве инструкторов.

"Вагнер больше для пугалок, их мало, действуют как инструкторы. История Вагнера закончена навсегда", — резюмировал он.

27 сентября Генштаб сообщал, что оккупанты перестали наступать в районе Бахмута, но атакуют вблизи временно оккупированного Донецка и Новодаровки.

Представитель Восточной группировки войск сообщил, что бывшие боевики террористической Группы Вагнера, вернувшиеся на войну против Украины, теперь работают на Минобороны РФ или в подчиненных ему структурах.

Советник главы Офиса президента заявил, что российской террористической Группы Вагнера больше не существует, "медийный" эффект возвращения бывших вагнеровцев на Бахмутское направление больше, чем его реальное значение.

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