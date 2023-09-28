UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ВСУ о линии Купянск-Кременная: Массированные налеты Су-35 и Ка-52. Ввели в бой 25 армию РФ

Цей матеріал також доступний українською
28.09.2023, 10:56
ВСУ о линии Купянск-Кременная: Массированные налеты Су-35 и Ка-52. Ввели в бой 25 армию РФ - Фото
Самолет Су-35 (Фото: ресурс оккупантов)

Российские оккупанты усилили авиационные удары на линии Купянск-Кременная, а также бросили туда 25 общевойсковую армию. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск Илья Евлаш в эфире национального телемарафона.

По его словам, на данном участке фронта россияне готовятся к новым атакам и значительно увеличили авианалеты. 

"За сутки враг 21 раз применял штурмовики Су-35 и вертолеты Ка-52 в районах Северска и Серебрянского лесничества. Более 500 обстрелов. Восстанавливают свои фортификации", — сказал Евлаш.

Он отметил, что противник уже бросил в бой 25 общевойсковую армию, но там есть проблемы с обучением и обеспечением личного состава.

Также спикер ВСУ подчеркнул, что захватчики оттягивают артиллерийские системы из-за больших потерь. 

Относительно прибытия террористов бывшей Группы Вагнера на Донбасс Евлаш заявил, что речь идет о единичных случаях, а боевики действуют в качестве инструкторов. 

"Вагнер больше для пугалок, их мало, действуют как инструкторы. История Вагнера закончена навсегда", — резюмировал он.

  • 27 сентября Генштаб сообщал, что оккупанты перестали наступать в районе Бахмута, но атакуют вблизи временно оккупированного Донецка и Новодаровки.
  • Представитель Восточной группировки войск сообщил, что бывшие боевики террористической Группы Вагнера, вернувшиеся на войну против Украины, теперь работают на Минобороны РФ или в подчиненных ему структурах.
  • Советник главы Офиса президента заявил, что российской террористической Группы Вагнера больше не существует, "медийный" эффект возвращения бывших вагнеровцев на Бахмутское направление больше, чем его реальное значение.

    Читайте также: Разбор | Смерть в аптечках. Почему молчит командование медицинских сил ВСУ

    Дмитрий Гриниченко
    Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
    войнаДонбасскупянсксу-35ка-52Кременнаяилья евлаш
    Еще по теме

    Комментарии

    Последние новости
    Спецпроекты
     