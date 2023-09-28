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ЗСУ про лінію Куп'янськ-Кремінна: Масовані нальоти Су-35 і Ка-52. Росіяни ввели у бій 25 армію

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28.09.2023, 10:56
ЗСУ про лінію Куп'янськ-Кремінна: Масовані нальоти Су-35 і Ка-52. Росіяни ввели у бій 25 армію - Фото
Літак Су-35 (Фото: ресурс окупантів)

Російські окупанти посилили авіаційні удари на лінії Куп'янськ-Кремінна, а також кинули туди 25 загальновійськову армію. Про це повідомив речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш в ефірі національного телемарафону.

За його словами, на цій ділянці фронту росіяни готуються до нових атак і значно збільшили авіанальоти.

"За добу ворог 21 раз застосовував штурмовики Су-35 та вертольоти Ка-52 у районах Сіверська та Серебрянського лісництва. Понад 500 обстрілів. Відновлюють свої фортифікації", — сказав Євлаш.

Він зазначив, що противник уже кинув у бій 25 загальновійськову армію, але там є проблеми із навчанням та забезпеченням особового складу.

Також спікер ЗСУ наголосив, що загарбники відтягують артилерійські системи через великі втрати.

Щодо прибуття терористів колишньої Групи Вагнера на Донбас Євлаш заявив, що йдеться про поодинокі випадки, а бойовики діють як інструктори.

"Вагнер більше для лякалок, їх мало, діють як інструктори. Історія Вагнера закінчена назавжди", — резюмував він.

  • 27 вересня Генштаб повідомляв, що окупанти перестали наступати в районі Бахмута, але атакують поблизу тимчасово окупованого Донецька та Новодарівки.
  • Представник Східного угруповання військ повідомив, що колишні бойовики терористичної Групи Вагнера, які повернулися на війну проти України, тепер працюють на Міноборони РФ або у підпорядкованих йому структурах.
  • Радник глави Офісу президента заявив, що російської терористичної Групи Вагнера більше не існує, "медійний" ефект повернення колишніх вагнерівців на Бахмутський напрямок більший, ніж його реальне значення.

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    Дмитро Гриниченко
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    війнаДонбасСу-35Куп'янськка-52КреміннаІлля Євлаш
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