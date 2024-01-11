ВСУ об угрозе для Харькова от С-300: Не хватит никаких средств сбивать все ракеты, тысячи
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что у Украины не хватит средств, чтобы сбивать все ракеты типа С-300, которыми россияне регулярно бьют по Харькову и другим городам. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.
По его словам, Силы обороны делают все возможное в этом направлении.
"Понятно, что сбивать тысячи ракет С-300, которые есть у России на складах, у нас просто не хватит никаких средств. Поэтому лучший метод – это уничтожение пусковых установок на территориях, откуда запускают ракеты", — сказал Игнат.
Он отметил, что Украине нужно высокоточное оружие, чтобы уничтожать дивизион С-300, которые РФ размещает на передней линии.
- Поздно вечером 9 января российские оккупанты ударили по Харькову ракетами типа С-300.
- 10 января ПВО сбила ракету Х-59 над Днепропетровской областью.
- Еще один удар по гражданскому объекту в Харькове был нанесен вечером 10 января.
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