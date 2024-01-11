ЗСУ про загрозу для Харкова від С-300: Не вистачить жодних засобів збивати всі ракети, їх тисячі

Юрій Ігнат (Фото: скриншот із відео)

Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що в України не вистачить засобів, щоб збивати всі ракети типу С-300, якими росіяни регулярно б'ють по Харкову та інших містах. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, Сили оборони роблять усе можливе у цьому напрямку.

"Зрозуміло, що збивати тисячі ракет С-300, які є у Росії на складах, у нас просто не вистачить жодних засобів. Тому найкращий метод – це знищення пускових установок на територіях, звідки запускають ракети", — сказав Ігнат.

Він зазначив, що Україні потрібна високоточна зброя, щоб знищувати дивізіон С-300, які РФ розміщує на передній лінії.

Пізно ввечері 9 січня російські окупанти вдарили по Харкову ракетами типу С-300.

10 січня ППО збила ракету Х-59 над Дніпропетровською областю.

Ще одного удару по цивільному об'єкту в Харкові було завдано увечері 10 січня.

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