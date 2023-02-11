ВСУ объяснили, почему "шахеды" летят, а тревоги нет: РФ могла запустить их очень низко

Россияне запускают по территории Украины дроны-камикадзе иранского производства на очень низкой высоте, из-за чего радары их не фиксируют, и не объявляется воздушная тревога. Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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Комментируя сегодняшнюю атаку россиян "шахедами", Гуменюк подчеркнула, что сигналов воздушной тревоги не было.

"Тем не менее, наша бдительность остается достаточно высокой, потому что, напомню, "шахеды" слышно даже по звуку", – сказала Гуменюк.

Она объяснила, что сигналов воздушной тревоги не было из-за специфики использования этих барражирующих боеприпасов – в частности, их могли запускать на очень низкой высоте.

Отвечая на вопрос, как тогда их выследили украинские военнослужащие, она сказала: "Мы следим, и очень внимательно слушаем воздух в том числе".

Вечером 10 февраля россияне устроили атаку "шахедами" по южным регионам Украины. Также дроны-камикадзе долетели до Киевской области, по ним работает ПВО. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщал, что в его регионе воздушная тревога запускалась сегодня в ручном режиме.

Утром 10 февраля оккупанты совершили массовые пуски ракет большой дальности по объектам гражданской критической инфраструктуры. LIGA.net вела хронику.

вела хронику. Залужный сообщил, что с 21:50 9 февраля по 12:00 10 февраля российские оккупанты осуществили 71 пуск крылатых ракет (Х-101/Х-555 – 43, "Калибр" – 28), а также до 35 ракет комплекса С-300. Кроме этого, враг применил семь "шахедов".

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Оксана Житнюк

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