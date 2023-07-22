ВСУ: Около 90% уничтоженных российских оккупантов – работа ракетных войск и артиллерии

На данном этапе войны около 90% российских оккупантов уничтожаются в результате работы ракетных войск и артиллерии. Об этом сообщил начальник Главного управления ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем Генштаба Вооруженных Сил Украины полковник Сергей Баранов, передает Military Media Center.

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"На сегодняшний день около 90% уничтоженных российских оккупантов – работа ракетных войск и артиллерии", – сказал Баранов.

Он отметил, что прогресс достигается за счет обучения личного состава, применения новых программных продуктов, внедрения автоматизированной системы управления огнем.

"Благодаря западным высокоточным ракетно-артиллерийским системам мы скомбинировали и создали дальнобойный "огневой кулак", который бьет настолько мощно и точно, что россияне уже не могут вести с нами действенную контрбатарейную борьбу", – заявил представитель ВСУ.

Он добавил, что артиллеристы постоянно адаптируются, придумывают новые способы и методы огневого поражения, совершенствуют оружие, боеприпасы, навыки и умения.

По словам спикера ВСУ Череватого, Силы обороны под Бахмутом наступают постепенно, но неустанно, используя тактическое новаторство.

За прошедшие сутки на Лимано-Купянском направлении российские оккупанты обстреляли позиции ВСУ рекордное количество раз – 908.

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