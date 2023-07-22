ЗСУ: Близько 90% знищених російських окупантів – робота ракетних військ та артилерії

На цьому етапі війни близько 90% російських окупантів знищуються внаслідок роботи ракетних військ та артилерії. Про це повідомив начальник Головного управління ракетних військ та артилерії та безпілотних систем Генштабу Збройних Сил України полковник Сергій Баранов, повідомляє Military Media Center.

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"На сьогодні близько 90% знищених російських окупантів — робота ракетних військ та артилерії", – сказав Баранов.

Він зазначив, що прогрес досягається за рахунок навчання особового складу, застосування нових програмних продуктів, запровадження автоматизованої системи керування вогнем.

"Завдяки західним високоточним ракетно-артилерійським системам ми скомбінували і створили далекобійний "вогневий кулак", який б’є настільки потужно та влучно, що росіяни вже не мають змоги вести з нами дієву контрбатарейну боротьбу", – заявив представник ЗСУ.

Він додав, що артилеристи постійно адаптуються, вигадують нові способи та методи вогневої поразки, удосконалюють зброю, боєприпаси, навички та вміння.

За словами спікера ЗСУ Череватого, Сили оборони під Бахмутом наступають поступово, але невпинно, використовуючи тактичне новаторство.

Минулої доби на Лімано-Куп'янському напрямку російські окупанти обстріляли позиції ЗСУ рекордну кількість разів – 908.

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