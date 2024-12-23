ВСУ опровергли информацию об окружении украинских подразделений в Макаровке
Информация о якобы окружении подразделений Сил обороны в населенном пункте Макаровка Волновахского района Донецкой области не соответствует действительности. Об этом сообщила оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица".
По данным военных, распространяемые медиа сообщения об окружении украинских военных в Макаровке на Времевском направлении не соответствует действительности.
"Непроверенные данные и, как следствие, ошибочные выводы о наличии такой ситуации – результат анализа отдельными наблюдателями и независимыми экспертами источников, данные в которых не соответствуют динамике боевых действий", – говорится в сообщении.
В ОСГВ "Хортица" подчеркнули, что распространение информации из непроверенных источников может не только ввести в заблуждение аудиторию, но и поставить под угрозу жизнь украинских военных, усложнить выполнение ими задач по отражению вооруженной агрессии.
Военные добавили, что подразделения сил обороны продолжают уничтожать силы противника с целью замедления и прекращения его наступательных действий.
Аналитический проект DeepState обновил карту боевых действий. На ней Макаровка, южнее Великой Новоселки, оказалась в красной зоне (территории заняты врагом). Однако сам населенный пункт обозначен зеленым (территория под контролем Сил обороны).
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