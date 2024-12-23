ЗСУ спростували інформацію про оточення українських підрозділів у Макарівці
Інформація про нібито оточення підрозділів Сил оборони в населеному пункті Макарівка Волноваського району Донецької області не відповідає дійсності. Про це повідомило оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця".
За даними військових, повідомлення про оточення українських військових у Макарівці на Времівському напрямку, що поширюються медіа, не відповідає дійсності.
"Неперевірені дані та, як наслідок, хибні висновки про наявність такої ситуації – результат аналізу окремими спостерігачами й незалежними експертами джерел, дані в яких не відповідають динаміці бойових дій", – йдеться у повідомленні.
В ОСУВ "Хортиця" наголосили, що поширення інформації з неперевірених джерел може не лише ввести в оману аудиторію, а й поставити під загрозу життя українських військових, ускладнити виконання ними завдань із відсічі збройної агресії.
Військові додали, що підрозділи Сил оборони продовжують знищувати сили противника з метою сповільнення та припинення його наступальних дій.
Аналітичний проєкт DeepState оновив мапу бойових дій. На ній Макарівка, яка південніше від Великої Новосілки, опинилась у червоній зоні (території зайняті ворогом). Однак сам населений пункт позначений зеленим (територія під контролем Сил оборони).
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