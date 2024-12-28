ВСУ остановили масштабный штурм россиян вблизи Клещеевки – видео

Наступление проходило сразу на двух направлениях, оккупанты привлекли более 10 единиц техники

Военные 93 ОМБр (Иллюстративное фото: пресс-служба бригады)

Силы обороны отразили один из самых масштабных штурмов россиян за последнее время на Бахмутском направлении. Об этом сообщила пресс-служба 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" и опубликовала соответствующее видео.

Военные рассказали, что оккупанты шли на позиции бригады в районе села Клещеевка Донецкой области полутора десятками тяжелой техники и тремя взводами штурмовиков.

Силами 93-й ОМБр во взаимодействии со смежными подразделениями удалось разбить россиян и удержать позиции. Наступление происходило сразу на двух направлениях. Из тяжелой техники россияне применили БМП-2 и танки Т-72.

"Совместными усилиями экипажей батальона беспилотных систем Black Raven 93, 2-го и 3-го мехбатов, взвода БпАК Corvus и 2-го стрелкового батальона, взвода дистанционного минирования, при поддержке артиллерии, враг был полностью разбит", — говорится в сообщении.

В течение четырех часов было уничтожено шесть танков Т-72 и столько же БМП-2. Еще один танк поврежден. Потери врага в живой силе уточняются, отметили в 93 ОМБр.

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