На Времевском направлении ВСУ разбили колонну техники оккупантов – видео

На днях на Времевском направлении Силы обороны разбили колонну вражеской бронетехники и уничтожили личный состав. Об этом сообщила оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица".

В субботу, 21 декабря, вблизи населенного пункта Новый Комар оккупанты пошли на штурм позиций 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко колонной бронетехники – тремя танками и боевой машиной пехоты.

Такие механизированные накаты в полосе ответственности военных этой бригады – регулярные, так что у защитников было время выработать схему противодействия.

На перехват бронетехники вылетели FPV-дроны. Благодаря сноровке и точности операторов беспилотников, уничтожены были как вражеская техника, так и личный состав.

"Противник попытался прорваться в поселок Новый Комар к северу от Великой Новоселки, но бойцы устояли на своих позициях и остановили вражеский штурм", – говорится в сообщении.

Карта: DeepState

Карта: DeepState