На Времевском направлении ВСУ разбили колонну техники оккупантов – видео
На днях на Времевском направлении Силы обороны разбили колонну вражеской бронетехники и уничтожили личный состав. Об этом сообщила оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица".
В субботу, 21 декабря, вблизи населенного пункта Новый Комар оккупанты пошли на штурм позиций 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко колонной бронетехники – тремя танками и боевой машиной пехоты.
Такие механизированные накаты в полосе ответственности военных этой бригады – регулярные, так что у защитников было время выработать схему противодействия.
На перехват бронетехники вылетели FPV-дроны. Благодаря сноровке и точности операторов беспилотников, уничтожены были как вражеская техника, так и личный состав.
"Противник попытался прорваться в поселок Новый Комар к северу от Великой Новоселки, но бойцы устояли на своих позициях и остановили вражеский штурм", – говорится в сообщении.
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