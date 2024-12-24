На Времівському напрямку ЗСУ розбили колону техніки окупантів – відео
Днями на Времівському напрямку Сили оборони розбили колону ворожої бронетехніки й знищили особовий склад. Про це повідомило оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця".
У суботу, 21 грудня, поблизу населеного пункту Новий Комар окупанти пішли на штурм позицій 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка колоною бронетехніки – трьома танками та бойовою машиною піхоти.
Такі механізовані накати в смузі відповідальності військових цієї бригади – регулярні, тож у захисників був час виробити схему протидії.
На перехоплення бронетехніки вилетіли FPV-дрони. Завдяки вправності й влучності операторів безпілотників, знищені були як ворожа техніка, так і особовий склад.
"Противник спробував прорватися в селище Новий Комар північніше Великої Новосілки, але бійці встояли на своїх позиціях і зупинили ворожий штурм", – йдеться у повідомленні.
- 21 грудня 2024 року ОСУВ "Хортиця" повідомило, що на найгарячіших напрямках фронту на сході бої тривають у міській забудові, і є ознаки того, що Росія буде накопичувати війська.
- 23 грудня ЗСУ спростували інформацію про оточення українських підрозділів у Макарівці на Времівському напрямку.