ЗСУ зупинили масштабний штурм росіян поблизу Кліщіївки – відео

Наступ відбувався одразу на двох напрямках, окупанти залучили понад 10 одиниць техніки

Військові 93 ОМБр (Ілюстративне фото: пресслужба бригади)

Сили оборони відбили один із наймасштабніших штурмів росіян за останній час на Бахмутському напрямку. Про це повідомила пресслужба 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр" і опублікувала відповідне відео.

Військові розповіли, що окупанти йшли на позиції бригади в районі села Кліщіївка Донецької області півтора десятками важкої техніки й трьома взводами штурмовиків.

Силами 93 ОМБр у взаємодії з суміжними підрозділами вдалося розбити росіян та утримати позиції. Наступ відбувався одразу на двох напрямах. З важкої техніки росіяни застосували БМП-2 і танки Т-72.

"Спільними зусиллями екіпажів батальйону безпілотних систем Black Raven 93, 2-го та 3-го мехбатів, взводу БпАК Corvus і 2-го стрілецького батальйону, взводу дистанційного мінування, за підтримки артилерії, ворог був вщент розбитий", – йдеться у повідомленні.

Протягом чотирьох годин було знищено шість танків Т-72 та стільки ж БМП-2. Ще один танк пошкоджено. Втрати ворога у живій силі уточнюються, наголосили в 93 ОМБр.

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