ВСУ: Под Бахмутом сегодня было 28 боестолкновений, у россиян 144 убитых, более 200 раненых

В течение суток на Бахмутском направлении, которое остается самой горячей точкой фронта, было 28 боестолкновений ВСУ с россиянами, в результате чего оккупанты потеряли 144 военных убитыми и более 200 ранеными. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер группировки Сергей Череватый.

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На вопрос о том, затронул ли восточную группировку ВСУ массированный ракетный обстрел, который сегодня устроила Россия, Череватый ответил отрицательно, подчеркнув, что в основном сегодня были "стандартные боевые действия" с артиллерийскими обстрелами.

"Только на Бахмутском участке фронта враг совершил 223 обстрела, 28 боестолкновений, потерял 144 человека убитыми и более 200 ранеными. Также враг задействовал все виды артиллерии, танковый огонь, пытаясь прорвать нашу оборону, однако благодаря усилиям ВСУ, мужеству и героизму личного состава ему в очередной раз не удалось этого сделать", – рассказал Череватый.

Сегодня утром Россия предприняла новую попытку атаковать гражданскую критическую инфраструктуру Украины дальнобойными ракетами и дронами. Было выпущено около 70 ракет, 54 из них сбила ПВО ВСУ.

ВСУ тем временем ведут наступление в районе Кременной Луганской области, и оккупанты уже заговорили о необходимости обороны Луганска, сообщают в Генштабе.

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Оксана Житнюк

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