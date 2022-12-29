UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ВСУ: Под Бахмутом сегодня было 28 боестолкновений, у россиян 144 убитых, более 200 раненых

Цей матеріал також доступний українською
29.12.2022, 22:30
ВСУ: Под Бахмутом сегодня было 28 боестолкновений, у россиян 144 убитых, более 200 раненых - Фото
Уничтоженный танк российских оккупантов (фото: Генштаб ВСУ)

В течение суток на Бахмутском направлении, которое остается самой горячей точкой фронта, было 28 боестолкновений ВСУ с россиянами, в результате чего оккупанты потеряли 144 военных убитыми и более 200 ранеными. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер группировки Сергей Череватый.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

На вопрос о том, затронул ли восточную группировку ВСУ массированный ракетный обстрел, который сегодня устроила Россия, Череватый ответил отрицательно, подчеркнув, что в основном сегодня были "стандартные боевые действия" с артиллерийскими обстрелами.

"Только на Бахмутском участке фронта враг совершил 223 обстрела, 28 боестолкновений, потерял 144 человека убитыми и более 200 ранеными. Также враг задействовал все виды артиллерии, танковый огонь, пытаясь прорвать нашу оборону, однако благодаря усилиям ВСУ, мужеству и героизму личного состава ему в очередной раз не удалось этого сделать", – рассказал Череватый.

Читайте также: Бахмут. ВСУ не подтверждают истощение РФ, оккупанты атакуют  ранее о замедлении писал ISW

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Донбасс потери бахмут Сергей Череватый
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 