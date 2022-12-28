Бахмут. ВСУ не подтверждают истощение РФ, оккупанты атакуют — ранее о замедлении писал ISW
В Восточной группировке войск Вооруженных Сил Украины не подтвердили информацию о возможном замедлении боев за Бахмут в ближайшее время. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер группировки Сергей Череватый.
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По его словам, противник продолжает атаковать на Бахмутском направлении — за минувшие сутки было более 200 обстрелов, оккупанты потеряли 80 человек убитыми и более 90 ранеными.
Он отметил, что в районе Бахмута сохраняется наиболее интенсивная динамика войны, но ВСУ держатся и не дают врагу пройти.
"Россияне еще не до конца выдохлись, они стягивают силы и пытаются атаковать. ВСУ делают все, чтобы захватчики не взяли город, мы будем биться за Бахмут до конца", — сказал Череватый.
Ранее аналитики Института изучения войны (ISW) писали, что российские войска истощаются под Бахмутом, а их продвижение, вероятно, замедлится в ближайшее время. Ситуация в этом районе якобы напоминает положение оккупантов под Херсоном в августе.
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