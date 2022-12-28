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Бахмут. ВСУ не подтверждают истощение РФ, оккупанты атакуют — ранее о замедлении писал ISW

Цей матеріал також доступний українською
28.12.2022, 14:23
Бахмут. ВСУ не подтверждают истощение РФ, оккупанты атакуют — ранее о замедлении писал ISW - Фото
Артиллерия ВСУ (Фото: Liberov Photographer/Facebook)

В Восточной группировке войск Вооруженных Сил Украины не подтвердили информацию о возможном замедлении боев за Бахмут в ближайшее время. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер группировки Сергей Череватый.

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По его словам, противник продолжает атаковать на Бахмутском направлении — за минувшие сутки было более 200 обстрелов, оккупанты потеряли 80 человек убитыми и более 90 ранеными. 

Он отметил, что в районе Бахмута сохраняется наиболее интенсивная динамика войны, но ВСУ держатся и не дают врагу пройти. 

"Россияне еще не до конца выдохлись, они стягивают силы и пытаются атаковать. ВСУ делают все, чтобы захватчики не взяли город, мы будем биться за Бахмут до конца", — сказал Череватый.

Ранее аналитики Института изучения войны (ISW) писали, что российские войска истощаются под Бахмутом, а их продвижение, вероятно, замедлится в ближайшее время. Ситуация в этом районе якобы напоминает положение оккупантов под Херсоном в августе.

Читайте также: Шойгу отправил свою ЧВК "Патриот" под Угледар. Это противовес вагнеровцам в Бахмуте — ВСУ 

Дмитро Гриниченко
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война Донбасс бахмут isw Сергей Череватый
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