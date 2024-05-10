ВСУ подготовят 10 новых бригад, часть будет развернута для защиты Киева – генерал Павлюк

Командующий Сухопутными войсками заявил, что Россия не оставила своих амбиций по захвату Киева

Александр Павлюк (Фото: Александр Павлюк/Facebook)

Военные сформируют 10 новых бригад для того, чтобы подготовиться к российскому наступлению. Часть этих сил развернут для защиты Киева. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк в интервью британскому изданию The Economist.

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По его словам, после двух с половиной лет полномасштабной войны России против Украины противник не оставил своих амбиций взять столицу государства.

"Защита Киева остается одной из наших главных забот, как бы тяжело ни было на востоке. Это сердце Украины, и мы знаем, какую ключевую роль будет играть защита столицы в будущем", – сказал Павлюк.

Он подчеркнул, что сейчас одной из его главных задач является подготовка 10 новых бригад ВСУ для подготовки к наступлению армии РФ. Часть этих сил развернут, в частности, для обороны Киева.

В то же время командующий Сухопутными войсками отметил, что на сегодняшний день основным проблемным местом на фронте является техника, а не люди. Он объяснил, что Украина крайне нуждается в артиллерии и бронетехнике, которую государство надеется получить от союзников.

3 мая представитель ГУР минобороны Скибицкий заявил, что армия РФ в настоящее время имеет в общей сложности 514 000 сухопутных войск, вовлеченных в войну против Украины.

3 мая Павлюк подтвердил, что в планах российской армии на 2024 год есть намерения по захвату Харькова и Сум.

9 мая Зеленский сказал, что у Украины есть план ротаций для вывода на отдых бригад из зоны боевых действий. Но вместо выведенных бойцов должны заходить новые укомплектованные бригады "не с голыми руками", подчеркнул он.

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