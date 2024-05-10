ЗСУ підготують 10 нових бригад, частина буде розгорнута для захисту Києва – генерал Павлюк

Командувач Сухопутних військ заявив, що Росія не залишила своїх амбіцій щодо захоплення Києва

Олександр Павлюк (Фото: Олександр Павлюк/Facebook)

Військові сформують 10 нових бригад для того, щоб підготуватися до російського наступу. Частину з цих сил розгорнуть для захисту Києва. Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк в інтерв'ю британському виданню The Economist.

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За його словами, після двох з половиною років повномасштабної війни Росії проти України противник не залишив своїх амбіцій взяти столицю держави.

"Захист Києва залишається однією з наших головних турбот, як би важко не було на сході. Це серце України, і ми знаємо, яку ключову роль відіграватиме захист столиці в майбутньому", – сказав Павлюк.

Він наголосив, що наразі одним із його головних завдань є підготовка 10 нових бригад ЗСУ для підготовки до наступу армії РФ. Частину із цих сил розгорнуть, зокрема, для оборони Києва.

Водночас командувач Сухопутних військ зауважив, що на сьогодні основним проблемним місцем на фронті є техніка, а не люди. Він пояснив, що Україна вкрай потребує артилерії та бронетехніки, яку держава сподівається отримати від союзників.

3 травня представник ГУР міноборони Скібіцький заявив, що армія РФ на сьогодні має загалом 514 000 сухопутних військ, залучених у війні проти України.

3 травня Павлюк підтвердив, що у планах російської армії на 2024 рік є наміри щодо захоплення Харкова та Сум.

9 травня Зеленський сказав, що Україна має план ротацій для виведення на відпочинок бригад із зони бойових дій. Але замість виведених бійців мають заходити нові укомплектовані бригади, "не з голими руками", наголосив він.

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