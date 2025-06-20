ВСУ получат новый FPV-дрон "Світловод" – распознает цели и работает на большом расстоянии

Дрон "Световод" (Фото: mod.gov.ua)

Министерство обороны кодифицировало и допустило в эксплуатацию в Вооруженных силах Украины отечественный беспилотный авиационный FPV-комплекс "Светловод". Об этом сообщило Главное управление обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.

Дроны комплекса "Световод" построены на крепкой раме, имеют высокопроизводительные двигатели, емкостные легкие аккумуляторы.

Эти "птички" имеют оптоволоконный канал управления, доставляют боевой заряд на расстояние нескольких десятков километров. Беспилотники оснащены системами автоматического обнаружения и распознавания целей, отметили в Минобороны.

В зависимости от комплектации могут быть оборудованы дневными или ночными камерами. Кроме этого "Светловод" разворачивается в боевое положение через несколько минут.

С начала 2025 года к эксплуатации в войсках было допущено более 60 образцов беспилотных авиационных комплексов с оптоволоконным каналом управления.