ВСУ получат дрон "Волыняка", способный поражать технику и выполнять логистические задачи

Дрон может выполнять боевые задания в любую погоду, в сумерках и при сильном ветре

Дрон "Волыняка" (Фото: Минобороны)

Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в Силах обороны беспилотный авиационный комплекс "Волыняка" украинского производства. Об этом сообщило Главное управление обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.

"Волыняка" – бомбардировочный гексакоптер, предназначенный для уничтожения широкого спектра целей. Первые модификации этого бомбера работают на фронте с первых месяцев полномасштабной войны.

На счету дронов такого типа – сотни уничтоженных образцов российской военной техники, блиндажей и скоплений вражеской силы. Они способны выполнять боевые задания в любую погоду, в сумерках и при сильном ветре. Последние версии обладают значительно улучшенными характеристиками, отметили в Минобороны.

Комплекс состоит из пульта управления, очков пилота, ретранслятора и многоразового гексакоптера, оборудованного шестью мощными бесколлекторными двигателями.

Летательный аппарат спроектирован специально для перевозки грузов в сложных боевых условиях. Может сбрасывать на вражеские цели боеприпас, поражающей силы которого хватает для уничтожения бронированных целей. Кроме того, "Волыняка" может выполнять логистические задачи: доставлять на позиции необходимое снаряжение.