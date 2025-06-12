ЗСУ отримають дрон "Волиняка", здатний вражати важку техніку й виконувати логістичні завдання
Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Силах оборони безпілотний авіаційний комплекс "Волиняка" українського виробництва. Про це повідомило Головне управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки.
"Волиняка" – бомбардувальний гексакоптер, призначений для знищення широкого спектра цілей. Перші модифікації цього бомбера працюють на фронті з перших місяців повномасштабної війни.
На рахунку дронів такого типу – сотні знищених зразків російської військової техніки, бліндажів та скупчень ворожої сили. Вони здатні виконувати бойові завдання за будь-якої погоди, у сутінках та за сильного вітру. Останні версії мають значно покращені характеристики, зазначили у Міноборони.
Комплекс складається із пульта управління, окулярів пілота, ретранслятора і багаторазового гексакоптера, обладнаного шістьма потужними безколекторними двигунами.
Літальний апарат спроєктовано спеціально для перевезення вантажів у складних бойових умовах. Може скидати на ворожі цілі боєприпас, уражальної сили якого вистачає для знищення важкоброньованих цілей. Окрім того, "Волиняка" може виконувати логістичні завдання: доставляти на позиції необхідне спорядження.
- 28 квітня повідомлялося, що Міноборони у 2024 році допустило до експлуатації в Силах оборони понад 300 зразків безпілотних систем українського виробництва.
- 23 травня Міноборони допустило до використання у Силах оборони ударний безпілотний авіаційний комплекс "Білий вовк", здатний вражати важку техніку.