ЗСУ отримають дрон "Волиняка", здатний вражати важку техніку й виконувати логістичні завдання

Дрон може виконувати бойові завдання за будь-якої погоди, у сутінках та за сильного вітру

Дрон "Волиняка" (Фото: Міноборони)

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Силах оборони безпілотний авіаційний комплекс "Волиняка" українського виробництва. Про це повідомило Головне управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки.

"Волиняка" – бомбардувальний гексакоптер, призначений для знищення широкого спектра цілей. Перші модифікації цього бомбера працюють на фронті з перших місяців повномасштабної війни.

На рахунку дронів такого типу – сотні знищених зразків російської військової техніки, бліндажів та скупчень ворожої сили. Вони здатні виконувати бойові завдання за будь-якої погоди, у сутінках та за сильного вітру. Останні версії мають значно покращені характеристики, зазначили у Міноборони.

Комплекс складається із пульта управління, окулярів пілота, ретранслятора і багаторазового гексакоптера, обладнаного шістьма потужними безколекторними двигунами.

Літальний апарат спроєктовано спеціально для перевезення вантажів у складних бойових умовах. Може скидати на ворожі цілі боєприпас, уражальної сили якого вистачає для знищення важкоброньованих цілей. Окрім того, "Волиняка" може виконувати логістичні завдання: доставляти на позиції необхідне спорядження.