ВСУ придется вводить новые силы для углубления прорыва на юге – Генштаб Эстонии

Для развития успеха на Запорожском направлении и углубления прорыва оборонительных линий оккупантов ВСУ придется задействовать дополнительные силы. Об этом заявил глава Генерального штаба Сил обороны Эстонии полковник Ээро Ребо, сообщает ERR.ee.

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В Генштабе Эстонии считают, что самые важные для текущего этапа войны события сейчас происходят в Запорожской области, где ВСУ продолжают наступление и на отдельных участках прорвали оборону оккупантов.

"Развитие успеха ВСУ зависит от того, насколько быстро удастся задействовать дополнительные силы", – сказал Ребо.

Глава Генштаба Эстонии считает, что атаки россиян в направлении Лимана и Кременной имеют задачей отвлечь силы ВСУ от Запорожского направления, но успеха в решении этой задачи у оккупантов нет, и Украине удается несколько месяцев пресекать там все попытки прорывов.

Кроме того, чтобы поддерживать давление на Лиман и Кременную, россияне сами вынуждены перебрасывать туда дополнительные резервы, которые им критически важны на юге.

6 сентября командующий Восточной группировкой войск заявил, что оккупанты готовят штурмовые отряды и перебрасывают части 25 армии на участок фронта Купянск — Лиман.

8 сентября спикер Восточной группировки войск Илья Евлаш сообщил, что российские оккупанты создали ударный кулак для прорыва в районе Новоегоровки на Лиманском направлении.

Британская разведка считает, что наступление РФ на Купянск может подорвать ее оборону на линии Токмак — Мелитополь.

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