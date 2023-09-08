ВСУ: Россияне бросили все силы на прорыв в районе Кременной. На штурмы идут даже связисты
08.09.2023, 10:28
Бойцы ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)
Российские оккупанты создали ударный кулак для прорыва в районе Новоегоровки на Лиманском направлении. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Восточной группировки войск Илья Евлаш.
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По его словам, россияне продолжают готовить штурмовые подразделения, чтобы прорвать украинскую оборону на участке Купянск-Лиман.
За прошлые сутки там было 554 обстрела, пять боевых столкновений, враг атакует в районах Новоегоровки и Синьковки.
Уничтожен 101 оккупант, два танка Т-72, пушки Д-20 и Д-30.
"На Новоегоровку противник бросил все силы, сделал ударный кулак на этом направлении. Мы делаем все, чтобы не дать им прорваться. Они собирают подразделения из остатков ранее разбитых соединений. В штурмовики переводят даже связистов. Основной упор на живую силу", — сказал Евлаш.
- 6 сентября командующий Восточной группировкой войск заявил, что оккупанты готовят штурмовые отряды и перебрасывают части 25 армии на участок фронта Купянск-Лиман.
- Британская разведка считает на начало осени 2023 года, что наступление РФ на Купянск может взорвать ее оборону на линии Токмак-Мелитополь.
- Генсек НАТО Столтенберг заявил, что украинцы оттесняют россиян в наступлении и могут пройти через некоторые укрепленные оккупантами территории.
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