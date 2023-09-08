ВСУ: Россияне бросили все силы на прорыв в районе Кременной. На штурмы идут даже связисты

Российские оккупанты создали ударный кулак для прорыва в районе Новоегоровки на Лиманском направлении. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Восточной группировки войск Илья Евлаш.

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По его словам, россияне продолжают готовить штурмовые подразделения, чтобы прорвать украинскую оборону на участке Купянск-Лиман.

За прошлые сутки там было 554 обстрела, пять боевых столкновений, враг атакует в районах Новоегоровки и Синьковки.

Уничтожен 101 оккупант, два танка Т-72, пушки Д-20 и Д-30.

"На Новоегоровку противник бросил все силы, сделал ударный кулак на этом направлении. Мы делаем все, чтобы не дать им прорваться. Они собирают подразделения из остатков ранее разбитых соединений. В штурмовики переводят даже связистов. Основной упор на живую силу", — сказал Евлаш.

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