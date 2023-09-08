ЗСУ: Росіяни кинули всі сили на прорив у районі Кремінної. На штурми йдуть навіть зв'язківці

Російські окупанти створили ударний кулак для прориву в районі Новоєгорівки на Лиманському напрямку. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш.

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За його словами, росіяни продовжують готувати штурмові підрозділи, аби прорвати українську оборону на ділянці Куп'янськ-Лиман.

Минулої доби там було 554 обстріли, п'ять бойових зіткнень, ворог атакує у районах Новоєгорівки та Синьківки.

Знищено 101 окупанта, два танки Т-72, гармати Д-20 та Д-30.

"На Новоєгорівку противник кинув всі сили, зробив ударний кулак на цьому напрямку. Ми робимо все, щоб не дати їм прорватися. Вони збирають підрозділи із залишків раніше розбитих з'єднань. У штурмовики переводять навіть зв'язківців. Основний акцент на живу силу", — сказав Євлаш.

6 вересня командувач Східного угруповання військ заявив, що окупанти готують штурмові загони та перекидають частини 25 армії на ділянку фронту Куп'янськ-Лиман.

Британська розвідка вважає на початок осені 2023 року, що наступ РФ на Куп'янськ може підірвати її оборону на лінії Токмак-Мелітополь.

Генсек НАТО Столтенберг заявив, що українці відтісняють росіян у наступі й можуть пройти через деякі укріплені окупантами території.

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