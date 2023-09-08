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ЗСУ доведеться вводити нові сили для поглиблення прориву на півдні – Генштаб Естонії

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08.09.2023, 22:51
ЗСУ доведеться вводити нові сили для поглиблення прориву на півдні – Генштаб Естонії - Фото
Ееро Ребо (Фото - скриншот із відео)

Для розвитку успіху на Запорізькому напрямку та поглиблення прориву оборонних ліній окупантів ЗСУ доведеться залучати додаткові сили. Про це заявив голова Генерального штабу Сил оборони Естонії полковник Ееро Ребо, повідомляє ERR.ee.

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У Генштабі Естонії вважають, що найважливіші для поточного етапу війни події зараз відбуваються у Запорізькій області, де ЗСУ продовжують наступ і на окремих ділянках прорвали оборону окупантів.

"Розвиток успіху ЗСУ залежить від того, наскільки швидко вдасться залучити додаткові сили", – сказав Ребо.

Глава Генштабу Естонії вважає, що атаки росіян у напрямку Лимана та Кремінної мають завдання відвернути сили ЗСУ від Запорізького напрямку, але успіху у вирішенні цього завдання в окупантів немає, й Україні вдається кілька місяців припиняти там усі спроби проривів.

Крім того, щоб підтримувати тиск на Лиман та Кремінну, росіяни самі змушені перекидати туди додаткові резерви, які їм критично важливі на півдні.

  • 6 вересня командувач Східного угрупування військ заявив, що окупанти готують штурмові загони та перекидають частини 25 армії на ділянку фронту Куп'янськ – Лиман.
  • 8 вересня речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш повідомив, що російські окупанти створили ударний кулак для прориву в районі Новоєгорівки на Лиманському напрямку.
  • Британська розвідка вважає, що наступ РФ на Куп'янськ може підірвати її оборону на лінії Токмак – Мелітополь.
Сергій Бережний
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війнаЕстоніянаступЕеро Ребо
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