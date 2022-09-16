ВСУ продолжают контрнаступление на востоке и бьют по тыловой логистике россиян — ISW

Вооруженные Силы Украины продолжают контрнаступление на востоке и давят на линии снабжения и позиции российских оккупантов. Об этом сообщили в сводке Института изучения войны (ISW).

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Аналитики заявляют, что украинские военные давят на противника в восточной части Харьковской области, северной части Луганской и восточной части Донецкой.

ВСУ продолжают операции к юго-западу от Изюма, в районе Лимана и на восточном берегу реки Оскол, что вынуждает оккупантов уйти из некоторых районов на востоке и усилить другие.

Россиянам на востоке, скорее всего, будет трудно удерживать свои оборонительные рубежи, если украинские силы продолжат продвигаться дальше.

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Дмитро Гриниченко

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