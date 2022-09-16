ВСУ продолжают контрнаступление на востоке и бьют по тыловой логистике россиян — ISW
Вооруженные Силы Украины продолжают контрнаступление на востоке и давят на линии снабжения и позиции российских оккупантов. Об этом сообщили в сводке Института изучения войны (ISW).
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Аналитики заявляют, что украинские военные давят на противника в восточной части Харьковской области, северной части Луганской и восточной части Донецкой.
ВСУ продолжают операции к юго-западу от Изюма, в районе Лимана и на восточном берегу реки Оскол, что вынуждает оккупантов уйти из некоторых районов на востоке и усилить другие.
Россиянам на востоке, скорее всего, будет трудно удерживать свои оборонительные рубежи, если украинские силы продолжат продвигаться дальше.
- Российские оккупанты в ответ на поражения в Харьковской области нанесли удары по критической инфраструктуре, но это было ожидаемо, заявили в Белом доме.
- Директор Центрального разведуправления США Уильям Бернс заявил, что "не стал бы недооценивать возможности и мужество украинцев", комментируя контрнаступление ВСУ.
- ВСУ "прекрасно" использовали свои возможности во время контрнаступления в Харьковской области, а российские оккупанты были удивлены действиями украинских воинов, заявили в Пентагоне.
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