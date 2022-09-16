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ВСУ продолжают контрнаступление на востоке и бьют по тыловой логистике россиян — ISW

Цей матеріал також доступний українською
16.09.2022, 09:16
ВСУ продолжают контрнаступление на востоке и бьют по тыловой логистике россиян — ISW - Фото
Бойцы ВСУ в Харьковской области (Фото: пресс-служба СБУ)

Вооруженные Силы Украины продолжают контрнаступление на востоке и давят на линии снабжения и позиции российских оккупантов. Об этом сообщили в сводке Института изучения войны (ISW).

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Аналитики заявляют, что украинские военные давят на противника в восточной части Харьковской области, северной части Луганской и восточной части Донецкой. 

ВСУ продолжают операции к юго-западу от Изюма, в районе Лимана и на восточном берегу реки Оскол, что вынуждает оккупантов уйти из некоторых районов на востоке и усилить другие. 

Россиянам на востоке, скорее всего, будет трудно удерживать свои оборонительные рубежи, если украинские силы продолжат продвигаться дальше.

Смотрите также: Танки, САУ и боеприпасы. Генштаб показал брошенную технику России под Харьковом — фото

Дмитро Гриниченко
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война восток isw контрнаступление ВСУ
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