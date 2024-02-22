ВСУ: Район Марьинки – одна из самых горячих точек на фронте. Десятки атак РФ с авиацией
В течение суток российские оккупанты 31 раз пытались прорвать оборону украинских войск на Марьинском направлении – этот отрезок фронта сейчас является одним из самых "горячих". Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий.
Комментируя ситуацию на фронте, Лиховий призвал не концентрироваться только на Авдеевском направлении, так как есть еще одна горячая точка на фронте, которая сейчас на первом месте, – это Марьинское направление.
Он отметил, что за текущие сутки только до 18:00 на этом отрезке фронта в районе населенных пунктов Новомихайловка и Победа россияне при поддержке авиации 31 раз пытались прорвать оборону украинских сил.
На Авдеевском направлении, по его словам, тоже "горячо" – Силы обороны отбили семь штурмов оккупантов в течение суток, до 18:00. Именно на Авдеевское и Марьинское направления приходится абсолютное большинство ударов армии РФ авиацией, артиллерией и дронами-камикадзе, отметил спикер ВСУ.
"При этом ситуация динамичная. И на Авдеевском, и на Марьинском направлениях наши воины вчера восстановили по несколько позиций. И именно на Авдеевском направлении нашим военным сдались или были взяты в плен более десятка российских оккупантов", – сообщил Лиховий.
- 17 февраля украинские силы отошли из Авдеевки.
- Зеленский заявил, что захват Авдеевки – единственное достижение России за девять месяцев большой войны.
- По состоянию на 22 февраля Россия получила усиление на Авдеевском направлении и пытается добиться определенных успехов на поле боя до 23-24 февраля.
Читайте также: "Работы много". Семь самолетов за пять дней: как Украина уничтожает российские Су-34 и Су-35