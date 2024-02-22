ВСУ: Район Марьинки – одна из самых горячих точек на фронте. Десятки атак РФ с авиацией

Истребитель СУ-35 (Фото - Mil.ru)

В течение суток российские оккупанты 31 раз пытались прорвать оборону украинских войск на Марьинском направлении – этот отрезок фронта сейчас является одним из самых "горячих". Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий.

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Комментируя ситуацию на фронте, Лиховий призвал не концентрироваться только на Авдеевском направлении, так как есть еще одна горячая точка на фронте, которая сейчас на первом месте, – это Марьинское направление.

Он отметил, что за текущие сутки только до 18:00 на этом отрезке фронта в районе населенных пунктов Новомихайловка и Победа россияне при поддержке авиации 31 раз пытались прорвать оборону украинских сил.

На Авдеевском направлении, по его словам, тоже "горячо" – Силы обороны отбили семь штурмов оккупантов в течение суток, до 18:00. Именно на Авдеевское и Марьинское направления приходится абсолютное большинство ударов армии РФ авиацией, артиллерией и дронами-камикадзе, отметил спикер ВСУ.

"При этом ситуация динамичная. И на Авдеевском, и на Марьинском направлениях наши воины вчера восстановили по несколько позиций. И именно на Авдеевском направлении нашим военным сдались или были взяты в плен более десятка российских оккупантов", – сообщил Лиховий.

Карта DeepState

17 февраля украинские силы отошли из Авдеевки.

Зеленский заявил, что захват Авдеевки – единственное достижение России за девять месяцев большой войны.

По состоянию на 22 февраля Россия получила усиление на Авдеевском направлении и пытается добиться определенных успехов на поле боя до 23-24 февраля.

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