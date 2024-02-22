ЗСУ: Район Мар'їнки – одна з найгарячіших точок на фронті. Десятки атак РФ з авіацією

СУ-35 (Фото - Mil.ru)

Протягом доби російські окупанти 31 раз намагались прорвати оборону українських військ на Мар’їнському напрямку – цей відтинок фронту наразі є одним із "найгарячіших". Про це в ефірі телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.

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Коментуючи ситуацію на фронті, Лиховій закликав не концентруватись тільки на Авдіївському напрямку, адже є ще одна гаряча точка на фронті, яка наразі на першому місці, – це Мар’їнський напрямок.

Він наголосив, що за поточну добу лише до 18:00 на цьому відтинку фронту в районі населених пунктів Новомихайлівка та Побєда росіяни за підтримки авіації 31 раз намагались прорвати оборону українських сил.

На Авдіївському напрямку, за його словами, теж "гаряче" – Сили оборони відбили сім штурмів окупантів протягом доби, до 18:00. Саме на Авдіївський і Мар’їнський напрямки припадає цілковита більшість ударів армії РФ авіацією, артилерією і дронами-камікадзе, зазначив речник ЗСУ.

"При цьому ситуація є динамічною. І на Авдіївському, і на Мар’їнському напрямках наші воїни вчора відновили по кілька позицій. І саме на Авдіївському напрямку нашим військовим здалися або були взяті в полон більше десятка російських окупантів", – повідомив Лиховій.

Мапа DeepState

17 лютого українські сили відійшли з Авдіївки.

Зеленський заявив, що захоплення Авдіївки – єдине досягнення Росії за дев'ять місяців великої війни.

Станом на 22 лютого Росія отримала підсилення на Авдіївському напрямку та намагається здобути певні успіхи на полі бою до 23-24 лютого.

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