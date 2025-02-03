ВСУ разбили колонны РФ и уничтожили авто с оккупантами на двух горячих направлениях

Российские оккупанты (Иллюстративное фото: ЕРА)

Россияне пытались штурмовать на бронетехнике на Новопавловском направлении и прорвать оборонительные рубежи на Покровском, но попали под огонь. Об этом говорится в сводке оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

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"Недалеко от Великой Новоселки враг предпринял попытку развить наступление при поддержке бронетехники, которую применял в две волны. По колоннам было нанесено огневое поражение, в результате чего были уничтожены три танка, три ББМ и одна баги. Оккупанты отказались от дальнейших наступательных действий", – сказано в сообщении.

Также на Новопавловском направлении штурмовые группы противника атаковали в районе Константинополя.

На Покровском направлении оккупанты пытались реализовать свое численное преимущество и прорвать украинские оборонные порядки в районах Зеленого Поля, Тарасовки, Миролюбовки, Променя, Успеновки, Алексеевки, Дачного, Янтарного и Улаклы.

Для доставки личного состава на передовые позиции россияне пытались применить три автомобиля, но Силы обороны раньше их обнаружили и уничтожили артиллерией.

"Украинские воины держат оборону, уничтожая превосходящие силы оккупантов", – заявили в "Хортице".

31 января сообщалось, что Силы обороны выбили российскую штурмовую группу с предприятия в Торецке.

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