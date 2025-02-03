ЗСУ розбили колони РФ на Новопавлівському напрямку і знищили авто з окупантами на Покровському

Російські окупанти (Ілюстративне фото: ЕРА)

Росіяни намагалися штурмувати на бронетехніці на Новопавлівському напрямку і прорвати оборонні рубежі на Покровському, але потрапили під вогонь. Про це йдеться у зведенні оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця".

"Неподалік Великої Новосілки ворог здійснив спробу розвинути наступ за підтримки бронетехніки, яку застосовував у дві хвилі. По колонах було нанесено вогневе ураження, в результаті якого було знищено три танки, три ББМ та одна багі. Окупанти відмовилися від подальших наступальних дій", – йдеться у повідомленні.

Також на Новопавлівському напрямку штурмові групи противника атакували в районі Костянтинополя.

На Покровському напрямку окупанти намагалися реалізувати свою чисельну перевагу та прорвати українські оборонні порядки в районах Зеленого Поля, Тарасівки, Миролюбівки, Променя, Успенівки, Олексіївки, Дачного, Янтарного та Улакли.

Для доставлення особового складу на передові позиції росіяни намагались застосувати три автівки, але Сили оборони завчасно їх виявили та знищили артилерією.

"Українські воїни тримають оборону, знищуючи переважаючі сили окупантів", – заявили в "Хортиці".

31 січня повідомлялось, що Сили оборони вибили російську штурмову групу з підприємства у Торецьку.

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