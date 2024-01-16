ВСУ: РФ бережет кадровых военных. В мясных штурмах они не участвуют, но людей там хватает

Ящишин заявил, что россияне бросают на штурмы не профессиональных военных, а заключенных или новоиспеченных контрактников

Бойцы ВСУ (Фото: EPA/OLEG PETRASYUK)

В районе Кременной наблюдаются постоянные штурмы россиян, которые пытаются продвигаться пехотой и техникой, но не имеют успеха. Об этом сообщил представитель 63 отдельной механизированной бригады Ростислав Ящишин в эфире национального телемарафона.

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По его словам, украинские воины уничтожают скопления техники врага дронами, минометами и артиллерией.

"Буквально вчера-позавчера атаковали большим количеством пехоты и техники, но понесли серьезные потери. Контингент там разный, есть профессионалы, есть уголовники, есть должники, которые идут воевать, чтобы закрыть кредит, есть те, для кого армия — это единственный способ заработать. Еще одна категория — дальневосточные народности, которые также едут за деньгами", — сказал Ящишин.

Он отметил, что кадровые военные РФ не участвуют в "мясных штурмах".

"Технику они берегут, но личный состав — нет. Людей у них хватает, чтобы пытаться истощить Силы обороны. Хотелось бы больше артиллерийских снарядов, дальнобойной артиллерии. У РФ стало больше дронов", — заявил военный.

5 января британская газета The Telegraph написала, что российские войска якобы планируют новое "широкомасштабное наступление" на Харьковскую область 15 января.

Представитель ВСУ Фитьо в комментарии LIGA.net назвал материал The Telegraph "бредом".

ВСУ заявили о "параде уничтоженной техники" РФ на востоке: активизированы штурмы с броней.

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