ЗСУ: РФ береже кадрових військових. У м'ясних штурмах вони не беруть участі, але людей там вистачає

Ящишин заявив, що росіяни кидають на штурми не професійних військових, а в'язнів або новоспечених контрактників

Бійці ЗСУ (Фото: EPA/OLEG PETRASYUK)

У районі Кремінної спостерігаються постійні штурми росіян, які намагаються просуватися піхотою та технікою, але не мають успіху. Про це повідомив представник 63 окремої механізованої бригади Ростислав Ящишин в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, українські воїни знищують скупчення техніки ворога дронами, мінометами та артилерією.

"Буквально вчора-позавчора атакували великою кількістю піхоти та техніки, але зазнали серйозних втрат. Контингент там різний, є професіонали, є карні злочинці, є боржники, які йдуть воювати, щоб закрити кредит, є ті, для кого армія — це єдиний спосіб заробити. Ще одна категорія – далекосхідні народності, які також їдуть за грошима", — сказав Ящишин.

Він зазначив, що кадрові військові РФ не беруть участі у "м'ясних штурмах".

"Техніку вони бережуть, але особовий склад — ні. Людей у них вистачає, щоб намагатися виснажити Сили оборони. Хотілося б більше артилерійських снарядів, далекобійної артилерії. У РФ побільшало дронів", – заявив військовий.

5 січня британська газета The Telegraph написала, що російські війська нібито планують новий "широкомасштабний наступ" на Харківську область 15 січня.

Представник ЗСУ Фітьо в коментарі LIGA.net назвав матеріал The Telegraph "маячнею".

ЗСУ заявили про "парад знищеної техніки" РФ на сході: активізовано штурми з бронею.

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